Eigentlich sollte Bildung Gräben schließen, die soziale Ungleichheit bekämpfen, das sehen die meisten Menschen so. Doch die Realität sieht oft anders aus. In vielen Ländern scheint ein höherer Bildungsabschluss nicht einmal gewisse Grundkompetenzen zu garantieren. Das zeigt die Studie „Bildung auf einen Blick 2025“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die am Dienstag in Berlin gemeinsam mit dem Bundesbildungs- und dem Bundesfamilienministerium vorgestellt wurde.
OECD-BerichtWer studieren geht, entscheidet sich am Elternhaus
Lesezeit: 3 Min.
- Laut OECD-Studie hat etwa jeder zehnte Hochschulabsolvent Schwierigkeiten beim Verstehen längerer Texte mit ablenkenden Informationen.
- In Deutschland entscheidet das Elternhaus stark über den Bildungserfolg: Nur 20 Prozent aus Nicht-Akademiker-Familien schließen die Hochschule ab.
- Deutschland ist laut OECD "MINT-Weltmeister" mit dem höchsten Anteil an Absolventen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik weltweit.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Deutschland schneidet laut OECD-Studie bei der Anzahl seiner Absolventen in naturwissenschaftlichen Fächern gut ab. Doch die Bildungsungerechtigkeit ist hier besonders ausgeprägt.
Von Katharina Erschov
Bildungsbarometer:Große Mehrheit will Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche
Auch viele Jugendliche fänden den Schritt richtig – obwohl die meisten ohne Tiktok und Instagram nicht leben wollen. Das geht aus der jährlichen Bildungsstudie des Ifo-Instituts hervor.
Lesen Sie mehr zum Thema