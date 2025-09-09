Zum Hauptinhalt springen

OECD-BerichtWer studieren geht, entscheidet sich am Elternhaus

Lesezeit: 3 Min.

Jeder zehnte Hochschulabsolvent hat laut OECD Probleme beim Textverständnis.
Jeder zehnte Hochschulabsolvent hat laut OECD Probleme beim Textverständnis. (Foto: IMAGO/Zoonar/Yuri Arcurs peopleimages.com)
  • Laut OECD-Studie hat etwa jeder zehnte Hochschulabsolvent Schwierigkeiten beim Verstehen längerer Texte mit ablenkenden Informationen.
  • In Deutschland entscheidet das Elternhaus stark über den Bildungserfolg: Nur 20 Prozent aus Nicht-Akademiker-Familien schließen die Hochschule ab.
  • Deutschland ist laut OECD "MINT-Weltmeister" mit dem höchsten Anteil an Absolventen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik weltweit.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Deutschland schneidet laut OECD-Studie bei der Anzahl seiner Absolventen in naturwissenschaftlichen Fächern gut ab. Doch die Bildungsungerechtigkeit ist hier besonders ausgeprägt.

Von Katharina Erschov

Eigentlich sollte Bildung Gräben schließen, die soziale Ungleichheit bekämpfen, das sehen die meisten Menschen so. Doch die Realität sieht oft anders aus. In vielen Ländern scheint ein höherer Bildungsabschluss nicht einmal gewisse Grundkompetenzen zu garantieren. Das zeigt die Studie „Bildung auf einen Blick 2025“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die am Dienstag in Berlin gemeinsam mit dem Bundesbildungs- und dem Bundesfamilienministerium vorgestellt wurde.

