Der inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan ruft seine kurdische Arbeiterpartei dazu auf, den bewaffneten Kampf in der Türkei zu beenden und sich aufzulösen. In einer von der prokurdischen Dem-Partei verlesenen Erklärung Öcalans hieß es, alle Gruppen müssten ihre Waffen niederlegen und sich auflösen. Zuvor hatte eine Delegation der Partei ihn im Gefängnis auf der Insel İmralı besucht. Die in der Türkei verbotene PKK kämpft seit mehr als 40 Jahren gegen den türkischen Staat, mehr als 40 000 Menschen sind dem Konflikt zum Opfer gefallen.