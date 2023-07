Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Offenbar russische Luftangriffe auf Hafen von Odessa. Dem Nachrichtensender CNN zufolge soll es mehrere starke Explosionen gegeben haben. Noch ist unklar, ob sie etwa von Raketen oder Drohnen stammen. Bis zum Montag exportierte die Ukraine von dort Getreide über das Schwarze Meer. Nach der Explosion auf der Krim-Brücke soll der Autoverkehr auf einer Spur wieder laufen. Die andere Spur könne vorerst nicht repariert werden, sagt der stellvertretende russische Ministerpräsident Chusnullin. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Italienischer Schiffbauer Fincantieri wirbt um Thyssenkrupp-Rüstungstochter. Der Aufsichtsrat des deutschen Konzerns hat im Frühjahr beschlossen, seine Rüstungssparte abzugeben. Seitdem gab es mehrere Interessenten. Nun bietet sich der größte europäische Werftenkonzern an, mit dem Thyssenkrupp bereits beim U-Boot-Bau kooperiert. Fincantieri-Chef Pierroberto Folgiero spricht im SZ-Interview von zwei Unternehmen, "die gut zusammenpassen". Zum Interview (SZ Plus)

Koalition will Riesterrente reformieren. Eine Regierungskommission empfiehlt, die Angebote zu vereinfachen und riskantere Verträge zuzulassen. Die Riesterrente steht schon länger in der Kritik, insbesondere wegen der mageren Verzinsung und der oft hohen Verwaltungskosten. Verbraucherschützer kritisieren den Vorschlag der Ampel, weil er keine höheren Renditen sicherstellt. Zum Artikel

Regierungspartei PiS bangt um die Macht in Polen. Es ist eine Wahl, auf die ganz Europa schaut: Voraussichtlich am 15. Oktober wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Doch der Wahlkampf der rechtsnationalen PiS zündet nicht. Obwohl sie in den Umfragen noch immer stärkste Partei ist, sieht es nicht nach einer Mehrheit aus. Vor allem jüngere Wähler stimmen wohl eher für die Partei Konfederacja, eine rechtsextreme Partei, die in den Umfragen auf Platz drei liegt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen