20. Juli 2019, 12:14 Uhr Görlitz "Zeigen, dass noch was geht"

Was können West- und Ostdeutsche aus der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz lernen? Ein Disput zwischen Octavian Ursu von der CDU, der knapp gegen die AfD gewann, und Schriftsteller Lukas Rietzschel.



Interview von Ulrike Nimz und Antonie Rietzschel

Der OB, der aus Rumänien stammt, und der Autor, der in der Lausitz aufwuchs: Octavian Ursu (l.) und Lukas Rietzschel im früheren Kühlhaus der Stadt. (Foto: Antonie Rietzschel)

In Görlitz hatte die AfD vor vier Wochen gute Aussichten, zum ersten Mal einen Oberbürgermeister in Deutschland zu stellen. Doch mit Unterstützung von SPD, Grünen, Linken und FDP entschied der CDU-Bewerber Octavian Ursu die Stichwahl für sich. In einer ehemaligen Industrieruine, die nun ein Kulturzentrum ist, trifft er auf den Schriftsteller Lukas Rietzschel.

SZ: Herr Rietzschel, als wir Sie nach einem geeigneten Ort für dieses Interview fragten, haben Sie nicht die malerische Altstadt vorgeschlagen, sondern dieses alte Kühlhaus. Warum?

Lukas ...