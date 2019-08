Die 356 Migranten auf dem seit zwei Wochen im Mittelmeer festsitzenden Rettungsschiff Ocean Viking dürfen in Malta an Land. Sie sollten von Militärschiffen in den Hafen gebracht werden, teilte Regierungschef Joseph Mucat am Freitag mit. Von Malta sollen die Migranten auf sechs EU-Länder verteilt werden, die sich angeboten hatten. Nach dem Drama um das Rettungsschiff Open Arms, von dem Migranten ins Meer sprangen, ehe es anlegen durfte, wurde für die Ocean Viking rascher eine Lösung gefunden.