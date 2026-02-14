Bereits nach fünf Minuten wird die Frage gestellt, über die zuletzt viel spekuliert wurde. „Wenn Sie US-Präsidentin sind, werden Sie dann eine Vermögensteuer einführen?“, fragt die Moderatorin Alexandria Ocasio-Cortez. Die Abgeordnete lächelt kurz und antwortet, dass keine spezielle Person nötig sei, um eine solche Abgabe einzuführen: „Ich denke aber, dies müsste sofort geschehen.“

Die 36-Jährige sitzt auf einem Drehstuhl in der Komödie des Bayerischen Hofes. Sonst werden hier Stücke wie „Wer schießt auf Frau Hummel?“ aufgeführt, doch auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist dies der Ort für kleinere Diskussionsrunden. Für eine einfache Abgeordnete ist dies angemessen, aber Ocasio-Cortez ist eigentlich viel zu groß für diese Bühne. Sie hat sich als scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump etabliert, als „AOC“ kennen sie Millionen in den USA und Europa und auf den Plattformen Instagram, TikTok, Bluesky, X, und Facebook hat der Superstar des linken Amerikas laut Axios 36,7 Millionen Follower.

Die Politik müsse sich mehr für die Arbeiter einsetzen, um den globalen Autoritarismus zu stoppen

In den USA wird jede ihrer Aktionen genau verfolgt, und so löste ihre Teilnahme an der Sicherheitskonferenz sofort Spekulationen in mehreren US-Medien aus. Von NBC News über die Washington Post bis zum Guardian: Alle spekulierten, AOC wolle durch die Auftritte in München außenpolitisch an Profil gewinnen. Dies wäre geboten, wenn sie 2028 für die Demokraten das Weiße Haus zurückerobern möchte. Ob sie wirklich in drei Jahren Präsidentin werden möchte oder doch eher für den Sitz von Minderheitsführer Chuck Schumer im Senat kandidieren will, dazu schweigt sie eisern.

2018 wurde sie ins Repräsentantenhaus gewählt, da war sie 29 Jahre alt, und ihr erster Auftritt auf der Sicherheitskonferenz zeigt, wieso ihr viel mehr zugetraut wird. Ihre Botschaften formuliert sie in klarer Sprache und nahezu ohne Versprecher, und die entsprechenden Videoclips landen kurze Zeit später auf ihren Social-Media-Kanälen. Dem europäischen Publikum stellt sie sich nochmals vor: Bevor sie in der parteiinternen Vorwahl mit Joseph Crowley einen Spitzenfunktionär besiegte, hatte sie als Kellnerin gearbeitet, besaß keine Krankenversicherung und konnte ihre Miete nicht mehr bezahlen.

Sie habe ihre eigene Partei als elitär wahrgenommen, bei ihrer Ankunft in Washington habe sich dies bestätigt. Damals hätten viele demokratische Abgeordnete über Forderungen nach kostenloser Hochschulbildung oder 15 Dollar Mindestlohn gelacht. Mittlerweile sei vieles davon erreicht worden, aber noch mehr sei nötig.

Das Thema der Runde, an der auch Manfred Weber von der CSU, die Argentinierin Dalana Fernandez Molero und Tschechiens Präsident Petr Pavel teilnehmen, ist der wachsende Erfolg der Populisten. Um diesen zu stoppen und „die Plagen des Autoritarismus abzuwehren“, empfiehlt Ocasio-Cortez, die Politik viel mehr auf die Interessen der Arbeiterklasse auszurichten und deren Alltag zu verbessern. Wenig überraschend wirbt die Abgeordnete offensiv dafür, die Macht von Milliardären und Großunternehmen zu beschränken; schließlich begleitet sie seit Monaten den linken Senator Bernie Sanders auf dessen „Fight Oligarchy“-Tour.

Dies sind genau jene linken Positionen, die AOC Millionen Fans beschert haben – und immer wieder zur Kritik führen, dass damit in den Vereinigten Staaten in einer landesweiten Wahl keine Mehrheit gewinnen könne. Auf der MSC hört man solche Forderungen ebenfalls selten, aber genau dies hatte Ocasio-Cortez vor ihrem Abflug als Ziel formuliert: Sie will deutlich machen, wie breit das Meinungsspektrum in den USA ist.

Die US-Außenpolitik unter Trump sei heuchlerisch, findet AOC

Natürlich nutzt sie ihren Auftritt auch, um Präsident Trump anzugreifen. Dessen Regierung habe die transatlantische Partnerschaft zerrissen und zerstöre alle demokratischen Normen. Ocasio-Cortez versichert den Zuhörern, dass die Mehrheit der US-Amerikaner weiter an Demokratie glaube und die regelbasierte Ordnung erhalten wolle. Internationale Allianzen seien wichtig, damit der Autoritarismus nicht siege und eine Welt mit Einflusszonen entstehe, „wo Trump Lateinamerika wie in seinem persönlichen Sandkasten befehlen und Putin in Europa mit dem Säbel rasseln und unsere Verbündeten bedrohen kann“.

Vor allem von den USA fordert sie, weniger „heuchlerisch“ aufzutreten. Es mache Demokratien verletzlich, wenn sie ihre eigenen Werte verletzen und die Anliegen anderer Bevölkerungen ignorieren würden, die man als „unbequem“ empfinde. Ocasio-Cortez nennt drei Beispiele, die sich auf Trump beziehen: Es schade den USA, wenn sie im Falle Venezuelas „ein Staatsoberhaupt entführen“ oder unseren Verbündeten „mit der Kolonialisierung Grönlands drohen“. Sie verweist an dieser Stelle nicht explizit auf die Lage im Gazastreifen, aber es ist recht klar, was sie meint, wenn Demokratien „in die andere Richtung schauen, wenn ein Genozid passiert“.

Auf die Frage, wieso sie nach München gereist ist, entgegnet sie, dass die Demokraten den Europäern folgende Botschaft übermitteln wollten: „Wir sind hier und wir sind bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir wollen nicht mehr Isolation, sondern unsere Partnerschaft wieder verstärkt auf die Integrität unserer Werte stützen.“ Sonderlich konkret ist dies nicht, aber das MSC-Publikum freut sich trotzdem über die Anwesenheit von so vielen prominenten Demokraten.

Die Reise von AOC wurde in den US-Medien auch deshalb so genau verfolgt, weil sich in München auch andere mögliche Präsidentschaftskandidaten des Jahres 2028 präsentieren. Das gilt aufseiten der Republikaner natürlich für Außenminister Marco Rubio, dessen Rede für Samstagfrüh geplant ist und auf die Ocasio-Cortez nach SZ-Informationen zeitnah reagieren will.

Auch Kaliforniens Gouverneur möchte sich profilieren und denkt schon an 2028

Bei den Demokraten bringt sich Gavin Newsom seit Längerem in Stellung. Der kalifornische Gouverneur gibt am Freitagnachmittag den Anti-Trump und ruft von der großen Bühne: „Die Menschen müssen aufwachen, wir müssen Stellung beziehen, deutlicher, überzeugender.“ Die Senatoren Mark Kelly und Ruben Gallego, die sich beide mit Trump angelegt haben, sollen ebenso über eine Bewerbung nachdenken wie Gretchen Whitmer, die populäre Gouverneurin von Michigan. Alle drei nehmen im Bayerischen Hof viele Termine wahr.

Mit Whitmer und Matthew Whitaker, dem US-Botschafter bei der Nato und ausgewiesenen Trump-Fan, sitzt Ocasio-Cortez am späten Freitagabend wieder auf der Bühne der Komödie im Bayerischen Hof. Nun geht es explizit um die Veränderungen in der US-Außenpolitik, ein Schlüsselthema dieser Konferenz. Das Interesse des Publikums ist groß und Ocasio-Cortez absolviert den Auftritt souverän, weil sie es vermeidet, allzu sehr ins Detail zu gehen.

Sie beklagt, dass die Regierung sich weltweit nicht mehr für Menschenrechte einsetze. Trump agiere im Ausland so aggressiv und voreilig, weil ihm innenpolitisch wenig gelinge. Zu einer möglichen Friedenslösung für die Ukraine sagt sie vor allem, dass Russland nicht für seinen „imperialistischen Überfall“ belohnt werden dürfe. Und sollten die USA bald Iran bombardieren? Es könne noch mehr getan werden, um dieses „Szenario“ zu vermeiden, sagt sie.

Einmal wird sie aber konkret. Eine israelische Journalistin möchte wissen, ob der demokratische Präsidentschaftskandidat die Militärhilfe für Israel überdenken sollte. Ocasio-Cortez betont, dass sich die USA an ihre eigenen Gesetze halten müssten. Das Leahy Law verbietet eigentlich die Lieferung von militärischer Ausrüstung an Armeen, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Sie halte es für falsch, ein anderes Land „bedingungslos“ zu unterstützen, sagt Ocasio-Cortez. Diese Haltung, die nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 auch vom Demokraten Joe Biden vertreten wurde, habe ihrer Ansicht nach einen Genozid ermöglicht. Deswegen seien Tausende Frauen und Kinder gestorben, was „absolut vermeidbar“ gewesen wäre.