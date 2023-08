Ärzte haben nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster kein Recht, vom Staat ein tödliches Medikament zum Suizid einzufordern. Das Gericht bestätigte per Eilbeschluss ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, wie es am Mittwoch mitteilte. Dieses hatte den Antrag eines Arztes zurückgewiesen, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn solle das Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital nach Deutschland einführen. Der Arzt wollte es an seine Patienten zum Zweck der Selbsttötung weitergeben. Das Urteil ist nicht anfechtbar. Zur Begründung verwies der 9. Senat des Gerichts auf das Betäubungsmittelgesetz (BtMG, § 5 Abs. 1 Nr. 6), wonach Ärzte nicht berechtigt sind, ihren Patienten Betäubungsmittel zur freien Verfügung zu überlassen.