Nach dem Verwaltungsgericht Berlin hat auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) das Tragen eines muslimischen Gesichtsschleiers am Steuer eines Fahrzeugs abgelehnt. Frauen muslimischen Glaubens hätten keinen Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung für das Führen eines Kraftfahrzeugs mit einem sogenannten Niqab, erklärte das OVG in einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Beschluss vom 25. April (OVG 1 N 17/25). Damit werde eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin vom 27. Januar dieses Jahres bestätigt. Ein Antrag auf Berufung der Klägerin wurde abgelehnt.