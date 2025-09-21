Die Oberbürgermeisterwahlen von Potsdam und Frankfurt (Oder) werden in Stichwahlen am 12. Oktober entschieden. Die parteilose Bewerberin Noosha Aubel und der SPD-Kandidat Severin Fischer gehen in der Landeshauptstadt in die Stichwahl. Die frühere Potsdamer Beigeordnete Aubel lag mit 34,0 Prozent im ersten Durchgang klar vorn, wie aus dem vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Berlins Wirtschaftsstaatssekretär Fischer erreichte 16,9 Prozent. Damit fällt im Oktober die Entscheidung, ob die SPD die Stadt nach 35 Jahren weiterregiert oder nicht. In Frankfurt (Oder) gehen der parteilose Einzelbewerber Axel Strasser und der AfD-Kandidat Wilko Möller in die Stichwahl. Im ersten Durchgang lag Strasser mit 32,4 Prozent nach dem vorläufigen Ergebnis überraschend vorn vor Möller mit 30,2 Prozent. Keiner der vier Bewerber erreichte die absolute Mehrheit - damit fällt die Entscheidung auch dort am 12. Oktober. In Potsdam war die vorgezogene Abstimmung ist notwendig geworden, weil der frühere SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert nach Kritik an seiner Amtsführung per Bürgerentscheid abgewählt wurde. In Frankfurt (Oder) muss das Stadtoberhaupt vorzeitig neu gewählt werden, weil der bisherige Oberbürgermeister René Wilke (parteilos) nach dem Rücktritt von Innenministerin Katrin Lange (SPD) als ihr Nachfolger nach Potsdam gewechselt war. Der Einzelbewerber Strasser ist Referent bei der IHK Ostbrandenburg. Der Polizist und AfD-Landtagsabgeordnete Möller will für mehr Sicherheit sorgen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte Anklage gegen ihn erhoben, weil auf einem Landtagswahlplakat eine Geste Ähnlichkeit mit dem Hitlergruß hat. Dort waren zwei Erwachsene zu sehen, die die Arme über drei sitzende Kinder heben. Möller wies die Vorwürfe zurück.