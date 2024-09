Von Jana Stegemann

Dort, wo Hamburg so schnöselig wie schön ist, machte Annette Woywode zwei Beobachtungen. Vor einem Supermarkt am Eppendorfer Baum zwischen Boutiquen und Altbauten habe ein bettelnder Mann gesessen. Ein Kind sei stehen geblieben: „Was macht der Mann?“ Derselbe Ort, ein paar Tage später, dieses Mal eine Frau – und ein Kind, das wieder eine Frage gehabt habe: „Mama, warum sieht die Frau so komisch aus? Die hat keine Zähne.“ Die Erwachsenen hätten die Kinder weitergezogen und sinngemäß gesagt: „Die brauchen Geld.“