Was könnte das Motiv gewesen sein, einen Kältebus anzuzünden, der eingesetzt wird, um obdachlose Menschen in Notunterkünfte zu fahren, um sie vor dem Erfrieren zu retten oder ihnen in kalten Winternächten Tee, Suppe und Schlafsäcke zu bringen? In Berlin rätseln viele darüber – denn in den vergangenen Tagen wurden gleich alle drei dieser Busse der Stadtmission angezündet, einer brannte komplett aus, die beiden anderen können eventuell repariert werden; doch keiner der Busse ist mehr fahrbereit. Nach Angaben der Berliner Polizei steht ein 43-jähriger Mann im Verdacht, den Brand am dritten Bus am frühen Donnerstagnachmittag verursacht zu haben; er war alkoholisiert. Das Hilfsangebot für Obdachlose auf der Straße war nach den ersten Bränden durch Improvisation und viel Hilfsbereitschaft aufrechterhalten worden. Auch Geldspenden seien bereits angekommen.