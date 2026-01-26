Seit Putins Überfall auf die Ukraine versuchen viele EU-Länder, von russischen Rohstoffen loszukommen. An den deutschen Flüssigerdgas-Terminals liegt der Anteil von LNG aus den USA inzwischen bei 96 Prozent. Schon ist von einer neuen Abhängigkeit die Rede, erklärt mein Kollege Thomas Hummel .

Schließlich stellt Donald Trump laufend unter Beweis, dass die Vereinigten Staaten unter ihm keine Freunde Europas sind; er behauptet, die EU sei gegründet worden, um die Amerikaner auszunutzen. Trumps USA sind auch kein verlässlicher Handelspartner mehr (siehe ständige Zolldrohungen). Und blickt man nach Minneapolis (Peter Burghardt war dort), beobachtet man, wie der US-Präsident mit einer ihm hörigen Armee aus schwer bewaffneten Beamten der Einwanderungsbehörde ICE und des Grenzschutzes Jagd auf unliebsame Menschen in der eigenen Bevölkerung macht.

Die Beamten erschossen eine unschuldige Frau und einen mutmaßlich unschuldigen Mann (Leonard Scharfenberg und Lorenz Mehrlich haben Videos ausgewertet). Es sieht nicht so aus, als ob sie auf dieser Welt dafür zur Rechenschaft gezogen würden.

Darf man sich diesem Präsidenten wirtschaftlich ausliefern? Einem Mann, dem neben dem Völkerrecht (Venezuela!) selbst das Leben der Menschen im eigenen Land nicht heilig ist? Wie soll sich Friedrich Merz verhalten, wenn er dieses Unrecht sieht und gleichzeitig weiß: Deutschland braucht die USA, für die Ukraine und den Schutz vor Putins Großmachtfantasien.

Und was soll man den Menschen in Minneapolis wünschen? Den Mut, sich gegen die gesetzlosen Angriffe der Beamten zu wehren? Eine weitere Eskalation zu riskieren? Leicht gesagt in einem Land, wo die schlimmste Assoziation zum Kürzel ICE ein verspäteter weißer Zug mit rotem Streifen ist. Oder soll man den Menschen raten, sich in der eigenen Stadt zu verstecken? Warten auf die nächste Präsidentschaftswahl – und hoffen, dass es für die US-Demokratie dann noch nicht zu spät ist.

Was heute wichtig ist

Obamas rufen zu friedlichem Protest auf. Barack und Michelle Obama haben die Bevölkerung in einem Statement dazu aufgerufen, die friedlichen Demonstrationen zu unterstützen. Es liege an den Bürgern, „unsere grundlegenden Freiheiten zu schützen“. Die Tötung des US-Amerikaners Alex Pretti, der am Samstag von Bundesbeamten in Minneapolis erschossen worden ist, sei eine „herzzereißende Tragödie“. Zum Liveblog zur US-Politik

Kampf um Grönland: „Für Wladimir Putin ist die Arktis zentral“. Der Politikwissenschaftler Michael Paul sagt, US-Präsident Trump hat recht, wenn er die mangelnde Verteidigungsfähigkeit der Dänen auf Grönland kritisiere – bereits 2007 habe Russland mit der Wiederaufrüstung der Arktis begonnen. Deutschland müsse an einer Strategie für die Region arbeiten. Zum Interview

EXKLUSIV Wie gut die Wirtschaft auf Krieg und Krise vorbereitet ist. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Rolle privater Unternehmen im Krisen- und Kriegsfall untersucht. Vor allem Rüstungs-, Tech- und Zulieferbetriebe müssten Waffen, Fahrzeuge und Anlagen bereitstellen. Doch auch zivile Betriebe stünden unter Druck. Sie tragen auch dazu bei, die Moral der Bevölkerung hochzuhalten. Experten kommen nun zum Schluss, dass es noch einiges zu tun gibt. Zum Artikel

Holocaust-Gedenktag: „Die Überlebenden sind alarmiert“. Die Auschwitz-Überlebende und Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees, Eva Umlauf, ruft beim Holocaust-Gedenktag zur Verteidigung der Demokratie auf. „Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen und des Trommelfeuers rechtsextremer und antisemitischer Hetze“ frage sie sich, ob ihre Worte die Köpfe und Herzen noch erreichten, sagte sie. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Wildbergers Strategie für mehr Rechenpower. Die Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung setzt auf schnellere Genehmigungen, günstigeren Strom und eine engere EU‑Anbindung. Doch in entscheidenden Bereichen bleibt der Entwurf, der SZ Dossier vorliegt, ohne klare Zeitpläne. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Indien bietet der EU niedrigere Autozölle an. Kurz vor dem EU-Indien-Gipfel hat Delhi eine deutliche Senkung seiner horrenden Autozölle von 110 Prozent in Aussicht gestellt. Zwar sollen Quoten und eine Preisuntergrenze gelten – doch die angebotenen 40 Prozent sind eine deutliche Verbesserung für Volkswagen, Renault & Co. Indien fordert umgekehrt Zollsenkungen im Textilsektor. Ziel ist eine Einigung bis Dienstag. Zum Briefing