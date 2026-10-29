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USADas Fernduell

Lesezeit: 5 Min.

„Es fühlt sich an, als ob Wandel in der Luft liegt“: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama motiviert seine Anhänger in Michigan.
„Es fühlt sich an, als ob Wandel in der Luft liegt“: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama motiviert seine Anhänger in Michigan.
Foto: Paul Sancya/AP/dpa

Barack Obama macht Wahlkampf für die Demokraten – und nimmt die Bilanz von Donald Trump auseinander. Der Frontalangriff gegen den Amtsinhaber zeigt auch: Der Ex-Präsident bleibt die Figur, nach der sich die Liberalen sehen.

Von Peter Burghardt, Washington

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Wenn es für die Demokraten wieder richtig wichtig wird, dann holen sie gerne einen großen, schlanken Wahlkämpfer auf die Bühne. Man könnte meinen, dieses Naturtalent sei ihre Vergangenheit, aber er ist immer noch ihr bester Mann. Ihr Star. Seine Haare waren grau geworden, als er im Januar 2017 nach acht Jahren das Weiße Haus verließ und Donald Trump einzog. Doch Barack Obama, 65 Jahre alt, ist nach wie vor in Form, das führt er vor den US-Zwischenwahlen am kommenden Dienstag gerade vor.

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Dass der US-Präsident den Demokraten James Talarico nur „Talafreako“ nennt, ist ein sicheres Zeichen, dass er ihn ernst nimmt. Seit mehr als 30 Jahren regieren in Texas die Republikaner, doch jetzt droht ihnen ein Desaster.

SZ PlusVon Peter Burghardt

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