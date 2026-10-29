Barack Obama macht Wahlkampf für die Demokraten – und nimmt die Bilanz von Donald Trump auseinander. Der Frontalangriff gegen den Amtsinhaber zeigt auch: Der Ex-Präsident bleibt die Figur, nach der sich die Liberalen sehen.

Wenn es für die Demokraten wieder richtig wichtig wird, dann holen sie gerne einen großen, schlanken Wahlkämpfer auf die Bühne. Man könnte meinen, dieses Naturtalent sei ihre Vergangenheit, aber er ist immer noch ihr bester Mann. Ihr Star. Seine Haare waren grau geworden, als er im Januar 2017 nach acht Jahren das Weiße Haus verließ und Donald Trump einzog. Doch Barack Obama, 65 Jahre alt, ist nach wie vor in Form, das führt er vor den US-Zwischenwahlen am kommenden Dienstag gerade vor.