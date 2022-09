Von Fabian Fellmann, Washington

Wie sehr einer wie Barack Obama im Weißen Haus fehlt, macht sich schmerzlich bemerkbar, wenn er wieder dort ist. Seine Selbstironie, seine Eloquenz und sein jugendlicher Swagger, diese selbstbewusste Lockerheit: Was für ein Unterschied zu Donald Trump mit seinem Hang zu Prahlereien und Gemeinheiten, was für ein Unterschied zu Joe Biden, der sich bei jeder Rede in Erinnerungen aus seinem doch schon ziemlich langen Leben zu verlieren droht.