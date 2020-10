München - Uli Burchardt, der bisherige Oberbürgermeister von Konstanz, ist in der Stichwahl am Sonntag in seinem Amt bestätigt worden. Der CDU-Kandidat errang 49,5 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen seinen Herausforderer Luigi Pantisano von der Linkspartei durch, der auf 45,1 Prozent kam. Die Wahl war mit Spannung erwartet worden, weil Pantisano im ersten Wahlgang noch mit 2,5 Prozentpunkten vor Burchardt gelegen hatte. Pantisano wäre der erste linke Oberbürgermeister in einer westdeutschen Stadt gewesen. Der dritte Kandidat bei der Stichwahl, der parteilose Betriebswirt Andreas Matt, landete mit 5,1 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Rang.