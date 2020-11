Bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl wird ein zweiter Wahlgang nötig. Keiner der Kandidaten erreichte am Sonntag mehr als die Hälfte der Stimmen. Nach Auszählung aller Wahlbezirke lag der CDU-Kandidat Frank Nopper nach Angaben der Stadt mit 31,8 Prozent der Stimmen überraschend deutlich vor seiner stärksten Konkurrentin, der Grünen-Politikerin Veronika Kienzle. Sie kam auf 17,2 Prozent der Stimmen. Vor der Wahl war eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden erwartet worden. Da kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreichte, wird am 29. November erneut gewählt. Dann entscheidet die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen. Der amtierende Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) trat nach acht Jahren an der Rathausspitze nicht wieder zur Wahl an. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei rund 49 Prozent.