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USAToxische Bekanntschaft

Lesezeit: 4 Min.

„Legende“: US-Präsident Donald Trump schätzt den Tech-Experten Jensen Huang, den er im Oktober mit der  Nationalen Wissenschaftsmedaille auszeichnete.
„Legende“: US-Präsident Donald Trump schätzt den Tech-Experten Jensen Huang, den er im Oktober mit der  Nationalen Wissenschaftsmedaille auszeichnete.
Evan Vucci/Reuters

Die Nähe zum vormaligen Nvidia-Chef Jensen Huang belastet Donald Trump, seit die Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin aus China aufgeflogen ist. Noch gefährlich jedoch wird der Skandal für den Handelsminister Howard Lutnick.

Von Peter Burghardt, Washington

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Immer wieder sind jetzt diese Fotos von Donald Trump und Jensen Huang zu sehen: der US-Präsident und der damalige CEO von Nvidia im Weißen Haus, in Saudi-Arabien und Peking, beim Staatsbankett für Chinas Präsidenten Xi Jinping, beim Empfang des britischen Königs Charles III. Man sieht Huang auf der Treppe der Air Force One oder wie sein Name auf Trumps Handy leuchtet. Und da sind auch Howard Lutnick, der US-Handelsminister, und Jensen Huang auf Bildern.

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Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang
:Vom Popstar zum liebestollen Deppen – in sieben Tagen

Eben noch galt Jensen Huang als Halbgott der Techwelt. Jetzt hat ihn seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zu Fall gebracht. Über den Absturz eines Mannes, der sich nahbar gab und doch die Bodenhaftung verlor.

SZ PlusVon Christina Kunkel, Helmut Martin-Jung, Ann-Kathrin Nezik und Gregor Scheu

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