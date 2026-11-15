Die Nähe zum vormaligen Nvidia-Chef Jensen Huang belastet Donald Trump, seit die Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin aus China aufgeflogen ist. Noch gefährlich jedoch wird der Skandal für den Handelsminister Howard Lutnick.

Immer wieder sind jetzt diese Fotos von Donald Trump und Jensen Huang zu sehen: der US-Präsident und der damalige CEO von Nvidia im Weißen Haus, in Saudi-Arabien und Peking, beim Staatsbankett für Chinas Präsidenten Xi Jinping, beim Empfang des britischen Königs Charles III. Man sieht Huang auf der Treppe der Air Force One oder wie sein Name auf Trumps Handy leuchtet. Und da sind auch Howard Lutnick, der US-Handelsminister, und Jensen Huang auf Bildern.