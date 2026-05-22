Etwa 500 Menschen haben in Grönland laut der Zeitung Sermitsiaq aus Anlass der Eröffnung des neuen US-Konsulats in der Hauptstadt Nuuk gegen die USA protestiert. Grönländischen Medien zufolge stellten sich die Demonstranten am Donnerstagabend zwei Minuten lang mit dem Rücken zu dem Gebäude, in dem das Konsulat künftig untergebracht ist. Dorthin war die Vertretung von einem kleineren Haus am Hafen umgezogen. Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hatte eine Einladung zur Eröffnung laut Medienberichten abgelehnt. US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach gedroht, Grönland unter seine Kontrolle zu bringen - im Zweifelsfall auch mit Gewalt.