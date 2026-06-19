Zum Hauptinhalt springen

RechtsextremismusNSU-Dokuzentrum steht infrage

Lesezeit: 5 Min.

Am 20. Todestag von Mustafa Turgut, der vom NSU ermordet wurde, gedenken Menschen in Rostock 2024 der Opfer der Rechtsterroristen.
Am 20. Todestag von Mustafa Turgut, der vom NSU ermordet wurde, gedenken Menschen in Rostock 2024 der Opfer der Rechtsterroristen. Frank Hormann

Die Verbrechen der rechtsterroristischen NSU sollen in einem nationalen Zentrum aufgearbeitet werden. Doch jetzt ringt die Bundesregierung ums Geld – und auch die Angehörigen haben Differenzen.

Von Roman Deininger und Uwe Ritzer

SZ bei Google bevorzugen

Eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag war sich über Jahre hinweg einig: Die beispiellose Mordserie der rechtsterroristischen NSU, der zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen zum Opfer fielen, soll in einem Dokumentationszentrum aufgearbeitet werden. Genauso wie das jahrelange Versagen staatlicher Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung droht das Projekt einer nationalen Erinnerungs- und Gedenkstätte nun allerdings am Geld zu scheitern.

Zur SZ-Startseite

SZ MagazinPolitik
:Der NSU-Prozess

Fünf Angeklagte, hunderte Zeugen, 438 Verhandlungstage: Von Mai 2013 bis Juli 2018 fand in München der Prozess gegen die rechtsgerichtete Terrororganisation NSU statt. Unsere Reporter saßen im Gerichtssaal und haben mitgeschrieben, so dass wir den Wortlaut des Strafverfahrens in sechs Heften dokumentieren konnten.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite