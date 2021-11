Von Annette Ramelsberger und Benedikt Warmbrunn

Am 4. November 2011 erschießen sich in Eisenach die Rechtsextremisten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem gescheiterten Bankraub in ihrem Wohnmobil. Ihre Mittäterin Beate Zschäpe lässt kurze Zeit später in Zwickau das letzte Versteck des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) in Flammen aufgehen. Während ihrer Flucht verschickt sie DVDs, auf denen sich die Terrorgruppe in zynischer Weise zu den Morden an neun migrantischen Gewerbetreibenden und einer Polizistin bekennt. Ein Gespräch mit der Zwickauer Oberbürgermeisterin über dieses dunkle Kapitel ihrer Stadt.