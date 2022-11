NSU:Ralf Wohlleben muss zurück ins Gefängnis

Von Annette Ramelsberger

Ralf Wohlleben war der Mann, der den NSU unterstützte. Der der rechtsradikalen Mörderbande die Tatwaffe für neun Morde an Migranten besorgte. Der Kontakt hielt zu den drei untergetauchten Tätern Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Und der auch während des Prozesses treu zu ihnen stand.

Der ehemalige NPD-Funktionär wurde 2018 zu zehn Jahren Haft verurteilt - wegen Beihilfe zum neunfachen Mord. Doch kurz nach dem Urteil wurde er in die Freiheit entlassen, er hatte bereits fast zwei Drittel seiner zehn Haftjahre abgesessen. Fünf Jahre konnte er seine Freiheit genießen. Nun aber muss er noch einmal in Haft.

Wohlleben, mittlerweile 47, gilt in der rechten Szene als Märtyrer. Er wird bis heute umschwärmt von Getreuen, lebt in einer Art germanischer Dorfgemeinschaft und ist nach dem Urteil im NSU-Prozess erneut Vater geworden. Doch das Idyll hat nun bald ein Ende.

Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass von Wohlleben weiter ein Risiko für die Sicherheit der Bundesrepublik ausgehe - zwar nicht durch eigene Gewalttaten, aber das Gericht traut ihm zu, dass er Gewalttaten aus der rechtsextremen Szene "möglichst unauffällig" unterstützen würde, falls so etwas an ihn herangetragen würde. Das heißt: Auch das oberste deutsche Gericht in Strafsachen sieht ihn weiter als aktiven Teil der gewaltbereiten rechten Szene.

Das Gericht verweist auf die Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit

Wohlleben und seine Anwälte hatten gegen die neuerliche Inhaftierung lange gekämpft. Wohlleben war von November 2011 bis zum 17. Juli 2018 in Untersuchungshaft. Er hatte nur noch elf Tage bis zum Zwei-Drittel-Zeitpunkt. Deswegen wurde er nach dem Urteil zunächst in Freiheit entlassen, obwohl das Urteil gegen ihn im Sommer 2021 rechtskräftig wurde.

Ein psychiatrischer Gutachter hatte sich mit seiner Gefährlichkeit befasst, das Oberlandesgericht München hatte bereits erklärt, Wohlleben müsse seine Reststrafe von gut drei Jahren absitzen. Dagegen hatte er Beschwerde eingelegt. Der BGH hat die Beschwerde nun abgewiesen. Die Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit überwögen und ließen eine Aussetzung der Reststrafe auf Bewährung nicht zu.

Wohlleben hatte den Mitgliedern der terroristischen Vereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) eine Pistole samt Schalldämpfer und Munition verschafft. Mit der Waffe erschossen die Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos von September 2000 bis April 2006 aus ausländerfeindlichen und rassistischen Motiven heimtückisch acht türkeistämmige Männer und einen griechischstämmigen Mann.