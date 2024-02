Beate Zschäpe im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts München, das sie nach 438 Verhandlungstagen am 11. Juli 2018 zu lebenslanger Haft verurteilte.

Von Annette Ramelsberger

Noch vor ein paar Jahren musste man den Namen Beate Zschäpe nicht erklären. Er stand für eine rechtsradikale Terroristenbande, die in den Nullerjahren neun Menschen mit ausländischen Wurzeln und eine Polizistin aus Thüringen ermordet hatte. Das Gesicht von Zschäpe war bekannt, die vollen Wangen, die helle Haut, das lange Haar. Man sah es im Fernsehen, in Zeitungen: Zschäpe war die einzige der Gruppe, die überlebt hatte. Ihre beiden Gefährten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten sich am 4. November 2011 erschossen, als sie von Polizei umstellt waren.