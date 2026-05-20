Der Waffenbeschaffer der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU), Ralf Wohlleben, ist nach zehn Jahren Haft wieder frei. Er habe seine Strafe voll verbüßt und sei am Morgen aus der Haft entlassen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch. Seinen letzten Wohnsitz vor der Haft hatte er in Sachsen-Anhalt. Wohlleben war wegen Beihilfe verurteilt worden, weil er den NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zusammen mit einem Komplizen die Pistole besorgt hatte, mit der diese bis 2006 deutschlandweit acht Männer türkischer Herkunft und einen griechischstämmigen Mann ermordeten.