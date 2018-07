18. Juli 2018, 10:28 Uhr NSU-Prozess Ralf Wohlleben ist frei

Der wegen Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Haft Verurteilte verließ das Gefängnis am Mittwochmorgen. Er hat bereits knapp sieben Jahre in U-Haft gesessen. Nun bestehe keine Fluchtgefahr mehr, heißt es zur Begründung.

Ralf Wohlleben, der im NSU-Prozess wegen Behilfe zum Mord verurteilt wurde, ist frei. Er wurde heute Morgen aus dem Gefängnis entlassen. Das bestätigte das Oberlandesgericht München der Süddeutschen Zeitung. Damit ist Beate Zschäpe als einzige Angeklagte noch in Haft.

Der Haftbefehl gegen den NSU-Helfer und früheren NPD-Funktionär war laut einer Mitteilung des Gerichts bereits am Dienstag aufgehoben worden. Zur Begründung hieß es, dass keine Fluchtgefahr mehr bestehe. Wörtlich steht darin: "Der Angeklagte hat sich bereits etwa 6 Jahre und 8 Monate in Untersuchungshaft befunden. Nachdem der Senat gegen Ralf W. vergangene Woche 10 Jahre Haft verhängt hat, sind höchstens noch 3 Jahre und 4 Monate zu vollstrecken, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Die verbleibende Straferwartung ist daher im konkreten Fall nicht mehr so hoch, um einen erhöhten Fluchtanreiz zu begründen."

Wohlleben war schuldig gesprochen worden, dem NSU die Mordwaffe vom Typ Česká besorgt zu haben, mit der Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt neun Menschen ermordeten. Die Anklage hatte zwölf Jahre Haft für Wohlleben gefordert.