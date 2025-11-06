14 Jahre nach dem Auffliegen der rechten Terrorbande NSU macht der Rechtsstaat noch einmal einen Anlauf, um eine der Helferinnen zur Verantwortung zu ziehen.

Sie war Beate Zschäpes beste Freundin. Die beiden Frauen gingen gemeinsam auf Stadtfeste, einkaufen, auf den Kinderspielplatz. Und jeden Donnerstag kam Susann Eminger mit ihrem Mann André und den beiden kleinen Söhnen zu Zschäpe nach Hause. Bevor die Kinder die Wohnung betraten, versteckte Zschäpe immer noch schnell die Waffen ihrer Männer im Bettkasten. Nicht, dass sich die Kinder noch wehtun.