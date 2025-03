Gamze Kubaşık ist Dortmunderin. Ihr Sohn ist bei jedem Spiel der Borussia dabei und auch ihr Vater war überzeugter Dortmunder. Mehr noch: Er war überzeugter Deutscher. Die Bundesrepublik sei ein Land, in dem er und seine Familie gut leben konnten, das erzählte er seinen Verwandten, wenn die danach fragten, ob er auch sicher sei in Deutschland. Man höre doch soviel von Übergriffen durch Rechtsradikale. Blödsinn, sagte Mehmet Kubaşık. „Zu mir sind die Deutschen nett.“ Was sollten die Deutschen auch gegen einen wie ihn haben? Einen, der in seinem Kiosk arbeitete von früh bis spät, der Steuern zahlte, der seine Familie liebte?

Am 4. April 2006 – vor bald genau 19 Jahren – wurde Mehmet Kubaşık mitten in seinem Laden in Dortmund in den Kopf geschossen – von zwei Mördern der rechtsradikalen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU. Nur, weil Mehmet Kubaşık aus der Türkei stammte.

Wer die Täter waren, wusste zunächst niemand. Mehmet Kubaşıks Familie wurde verdächtigt. Vermutlich, so die Ermittler, sei der getötete Vater ein Dealer gewesen oder Mitglied der Mafia. Die Familie traute sich kaum mehr auf die Straße vor Scham. So ging es den meisten Familien der zehn Opfer des NSU. Niemand glaubte den Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie nichts wussten. Nach dem Tod ihres Vaters, Sohnes, Ehemanns erlebten die Familien noch einen zweiten Tod: den gesellschaftlichen.

Während die SPD bei dem Projekt aufs Tempo drückte, bremste die Union

Auch um diese traumatische Erfahrung zu würdigen, soll in Berlin ein NSU-Dokumentationszentrum entstehen. Die Ampel-Regierung hatte das bereits vor vier Jahren in ihrem Koalitionsvertrag fixiert. Allerdings hat sich die Regierung Scholz so lange Zeit mit der Umsetzung gelassen, dass der fertige Gesetzentwurf nicht mehr vor der vorgezogenen Neuwahl des Bundestags verabschiedet wurde. Während vor allem die SPD und ihr in der Sache federführendes Innenministerium aufs Tempo drückten, bremste die Union. Und nun steht das Projekt bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD plötzlich zur Disposition.

Es ist eines der vielen Themen, die nach den Beratungen der schwarz-roten Arbeitsgruppen weiterhin strittig sind zwischen den beiden Seiten. Die Runde der Chefverhandler muss entscheiden, das Dokuzentrum könnte zum Spielball in den Gesprächen werden. Es sei unwürdig, sagte eine SPD-Verhandlerin der SZ, dass über ein derart heikles Projekt womöglich nach dem „Prinzip Basar“ entschieden werde: „Ihr kriegt das, dafür kriegen wir das.“ Trotzdem sei genau das die Hoffnung, die den Befürwortern nun bleibe.

Gamze Kubaşık arbeitet seit vielen Monaten im Beirat der Betroffenen mit, der das Projekt eng begleiten soll. Sie sieht darin eine Chance, die Aufarbeitung der NSU-Mordserie voranzutreiben und künftige Generationen über die Gefahren von Rassismus aufzuklären. „Ich habe die Hoffnung, dass ein solches Dokuzentrum dazu beitragen kann, dass sich gesellschaftliche Strukturen ändern und Rassismus aktiv bekämpft wird.“ Was ihr nun aber am meisten am Herzen liegt: Das Zentrum soll nicht zwischen die politischen Mühlsteine geraten. „Es ist mir wichtig, dass das NSU-Dokumentationszentrum nicht zur politischen Verhandlungsmasse wird. Das wäre der Erinnerung an die Opfer des NSU nicht würdig.“ Mit der Ermordung ihres Vaters und der anderen NSU-Opfer müsse die Politik respektvoll umgehen, sagt sie der SZ.

Als Erstes öffnet ein Pilot-Zentrum in Chemnitz, doch die Finanzierung steht nur bis Ende 2025

All jene sind jetzt in Aufruhr, die sich seit Monaten bereits konkret um den Aufbau des NSU-Dokuzentrums bemühen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hatte das Konzept erstellt, nun arbeitet sie an einer Wanderausstellung und einer digitalen Plattform, die der Kern des Dokuzentrums werden sollen. Auch ein wissenschaftliches Archiv zum Rechtsterrorismus in Deutschland und eine Gedenkstätte sind geplant. „Wenn das jetzt nicht kommen sollte, wissen die Angehörigen der NSU-Opfer, dass das alles nicht ernst gemeint war“, sagt der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger. Er will auf jeden Fall weitermachen. Zumindest mit dem Geld, das für die ersten Schritte bewilligt ist.

In Chemnitz, das neben Zwickau ein Rückzugsort der NSU-Terroristen war, wird derzeit ein kleines Dokuzentrum zum NSU mit Pilotcharakter aufgebaut, im Rahmen des Kulturhauptstadt-Jahres. Es soll als Modellprojekt für den zentralen Gedenkort in Berlin dienen. Weitere „dezentrale“ Erinnerungsstätten sind an den Orten vorgesehen, an denen die Terrorbande zwischen 2000 und 2007 mordete und bombte: Nürnberg, Hamburg, München, Rostock, Dortmund, Kassel, Heilbronn und Köln. Als Erstes soll im Mai das Chemnitzer Zentrum eröffnet werden, doch auch hier ist die Finanzierung durch den Bund und den Freistaat Sachsen nur bis Ende 2025 gesichert.

Aus SPD-Kreisen heißt es nun, man sei tief besorgt, das Gesamtprojekt stehe auf der Kippe. Es gebe in der Union zwar durchaus einige, die das Dokuzentrum unterstützten – aber eben auch andere, die sich nicht dafür verkämpfen wollten. Gerade mit Blick aufs Geld: Die Mittel seien knapp, jeder wolle natürlich Vorhaben aus seinem persönlichen Politikfeld finanziert wissen. Und selbst in den eigenen Reihen, hört man aus der SPD, sei das NSU-Dokuzentrum für manche keine Herzensangelegenheit. Was den Sozialdemokraten aber immer noch Zuversicht stiftet: Ein eindeutiges Nein der Union habe es in der Arbeitsgruppe nicht gegeben.

Wie breit soll der Zuschnitt sein? Soll es auch um linksextreme Morde gehen?

Eine einheitliche Haltung in CDU und CSU ist bislang tatsächlich nicht zu erkennen. Ja, man wolle das Dokuzentrum grundsätzlich, sagt einer aus der Unionsfraktion im Bundestag, aber man müsse sich das Konzept auch noch mal genauer anschauen dürfen. Manche in der Union bevorzugen einen breiteren Zuschnitt des Erinnerungsprojekts: Es dürfe nicht nur um die Untaten des NSU gehen, sondern auch um andere Fälle rechtsextremer und antisemitischer Gewalt, etwa den Brandanschlag auf das jüdische Altenheim in München 1970 oder das Oktoberfestattentat 1980. Die SPD-Seite entgegnet, dass das Konzept der Bundeszentrale genau diesen weiten Blick vorsehe.

Einigen in CDU und CSU ist das immer noch nicht weit genug. Bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Bundestag im Dezember sagte der inzwischen ausgeschiedene CSU-Abgeordnete Volker Ullrich: „Wir dürfen auch nicht ausblenden, dass es in den 70er- und 80er-Jahren auch eine linksextremistische Mordserie gab.“ Die Erinnerung an Terroropfer nicht nur des NSU sei eine so bedeutende Frage, dass man sie als „Aufgabe der gesamten demokratischen Kräfte in diesem Haus“ begreifen müsse. Diese Frage sollte „nicht streitig entschieden“ werden, so Ullrich, sondern mit möglichst großem Konsens.

Zumindest eine CDU-Vertreterin lässt keinen Zweifel an der besonderen Dringlichkeit des Projekts. Die frühere Berliner Landespolitikerin Barbara John ist seit vielen Jahren die Ombudsfrau der NSU-Opfer. Sie sieht in der rechtsradikalen Mordserie ein singuläres Ereignis: Bei Attentaten der linksextremen RAF oder bei den rassistischen Attentaten in Hanau und München sei sofort klar gewesen, dass die Opfer auch wirklich Opfer waren – von ideologisch verblendeten Tätern. Beim NSU aber habe es keine Bekennerschreiben gegeben, die Familien wurden von den Tätern und der Gesellschaft in die Einsamkeit gestoßen. John sagt: „Sie wurden zehn Jahre lang, bis zur Selbstenttarnung des NSU 2011, nicht als Terroropfer anerkannt – und bekamen deshalb für diese Zeit auch keine Entschädigung.“

John erzählt, wie der Tod der Väter auch die Familien in die Armut trieb. Die einen mussten ihr Unternehmen aufgeben, die anderen die Eigentumswohnung verkaufen, Söhne, die eigentlich studieren wollten, mussten Taxi fahren, damit die Familie über die Runden kam. „Ohne die Morde wären viele Lebenswege anders verlaufen“, sagt John. Sie will, dass das anerkannt wird. „Es gibt nicht nur eine Erinnerungs-, sondern auch eine Entschädigungslücke. Beides gehört zusammen.“

Der NSU und die Mordserie seien ein Einschnitt in der Geschichte Deutschlands gewesen, sagt Barbara John. Die Planungen für das Dokumentationszentrum hätten ohnehin viel zu lange gedauert. Sie ist hoffnungsvoll, dass sich das in den Koalitionsverhandlungen noch positiv klärt: „Ich schreibe das Projekt nicht ab. Auf keinen Fall.“