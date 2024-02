Anklage im NSU-Umfeld:Beate Zschäpes beste Freundin

Von Annette Ramelsberger

Beate und Susann, das waren jahrelang die besten Freundinnen: Sie gingen miteinander auf Stadtfeste in Zwickau, sie trafen sich regelmäßig zu Hause und spielten dann auf der Wiese hinter Beates Haus mit den Kindern. Beate schenkte Susanns Familie sogar einen teuren Ausflug ins Disneyland nach Paris. Und jeden Donnerstag kamen Susann und ihr Mann André E. zu Besuch in die Frühlingsstraße in Zwickau, wo Beate wohnte, und machten den Großeinkauf für Beate und ihre Familie. Sie waren ein Herz und eine Seele. So ging das viele Jahre lang.