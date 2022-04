Von Annette Ramelsberger, Frankfurt

Wenn man wüsste, was am 2. August 2018 im Polizeirevier auf der Frankfurter Zeil genau passiert ist, dann wüsste man auch, wie die bundesweite Drohserie des rechtsradikalen NSU 2.0 eigentlich begann. Dann könnte man erkennen, wer die Morddrohungen, die zweieinhalb Jahre lang das ganze Land bewegten, in Gang gesetzt hat. Nur ein arbeitsloser IT-Freak in einer vermüllten Wohnung in Berlin, der sich unter falschen Namen Daten bei der Polizei erschlich?