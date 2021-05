Alexander M. verfügte über vertrauliche Daten von mehr als 30 Menschen, die er beleidigte und bedrohte. Mit großem Aufwand versuchen Ermittler zu rekonstruieren, wie der Rechtsextreme an so viele Informationen gelangen konnte.

Von Florian Flade und Ronen Steinke, Berlin

Aufpassen, bitte: Die Polizei in Frankfurt am Main warnt gerade wieder Bürger vor falschen Polizisten. "Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben", würden ihr Unwesen treiben, so der aktuelle Hinweis. Ein übles Spiel, Ziel solcher Tricks seien "vor allem ältere Personen". Kriminelle würden den nichts ahnenden Opfern "erzählen, dass es sich um einen Notfall handelt und sie Ermittlungen gegen Einbrecherbanden führen und im Zuge dessen das Vermögen des Opfers überprüfen oder sichern müssen".