So unangenehm dieser Alexander M. auf der Anklagebank ist, er ist nicht das einzige Problem - obwohl er laut Anklage mehr als zweieinhalb Jahre Angst in Deutschland verbreitet hat. Fast noch schlimmer sind diejenigen, die sich von seinen Worten zu Taten aufgerufen fühlen.

Von Annette Ramelsberger

Sie war mit ihrer Familie auf dem Weg in den Urlaub, als der Anruf der Nachbarin kam: Polizei stehe vor dem Haus, jemand habe die Beamten alarmiert. Sie wollten in die Wohnung, denn in der Küche liege eine zerstückelte Leiche, angeblich sie selbst. Alles erlogen, aber der Schock saß tief. Ein paar Wochen später, sie war aus dem Urlaub zurück, bekam sie eine Mail, in der stand, dass man erst ihre Tochter und dann ihren Sohn erschießen werde. Daneben stand die akribisch geheim gehaltene private Anschrift.