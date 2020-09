In einem Neuköllner Polizeirevier - hier die Wache in der Sonnenallee - wurde eine verdächtige Datenabfrage gemacht.

Von Julia Hippert

EXKLUSIV Vier Polizisten im Zusammenhang mit "NSU 2.0"-Drohmails verdächtig. Die Beamten aus Berlin und Hamburg sind bereits vernommen worden. Als Gründe für die Abfrage von persönlichen Daten Betroffener in Polizeicomputern gaben sie Neugier und Wut an. Bisher ist keiner von ihnen von der Ausübung seiner Dienstgeschäfte entbunden worden. Mehr dazu von Florian Flade und Ronen Steinke

Viele Festnahmen bei Protesten in Belarus. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten vorgingen und sie in Polizeibusse zerrten. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach von mehr als 70 Festnahmen, das Innenministerium zunächst von weniger. In Belarus demonstrieren Zehntausende seit den Präsidentschaftswahlen Anfang August gegen den autoritären Präsidenten Lukaschenko. Die Details

Maas verlangt in den nächsten Tagen Antworten aus Russland. Der Bundesaußenminister forderte den Kreml erneut auf, zur Aufklärung des Falls des vergifteten Oppositionspolitikers Nawalny beizutragen. "Ich hoffe nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern", sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. Bislang hatte die Bundesregierung eine Verknüpfung des Falls Nawalny mit dem deutsch-russischen Gasprojekt vermieden. Zur Nachricht

Leipzig erlebt dritte Krawallnacht in Folge. Polizisten wurden mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik beworfen, über dem Stadtteil Connewitz kreiste ein Polizeihubschrauber. Bei Protesten gegen steigende Mieten und Verdrängung kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehr dazu von Antonie Rietzschel. In Leipzig wird die Eskalation zur Routine. Es ist notwendig über steigende Mietpreise zu debattieren: mit Nachdruck, mit kreativem Protest, aber ohne Exzess, kommentiert Ulrike Nimz.

Etwa 1000 Camper nach Bränden in Kalifornien abgeschnitten. Die Urlauber sitzen laut Medienberichten seit Samstag auf einem Campingplatz in einem Nationalpark der Sierra Nevada östlich von San Francisco fest. Die einzige Zugangsstraße sei wegen eines Feuers nicht passierbar. In ganz Kalifornien waren einem Lagebericht der Feuerwehr von Samstag zufolge zuletzt knapp 12 500 Einsatzkräfte damit beschäftigt, 22 größere Brände einzudämmen. Die Einzelheiten

Ein Toter und sieben Verletzte nach Messerangriffen in Birmingham. Nach den Vorfällen in der Nacht zu Sonntag werde nach einem mutmaßlichen Einzeltäter gesucht, gab die Polizei bekannt. Es habe sich offenbar um willkürliche Attacken gehandelt. Das Motiv sei noch unklar, sagte der Polizeichef von West Midlands, Steve Graham. Für eine Terror-Verbindung gebe es derzeit absolut keine Anzeichen. Mehr dazu

Wiederverwendbares Raumschiff landet in China. Nach zwei Tagen im All ist Chinas erstes wiederverwendbares Raumschiff wie geplant in der Stadt Jiuquan gelandet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Der Flug sei ein wichtiger Durchbruch für die Forschung. Details der Mission wurden streng geheim gehalten. Größe und Form der Rakete sind unbekannt. Die Details

FDP-Politikerin Katja Suding kündigt Abschied aus der Politik an. Die 44-Jährige will nicht mehr als Chefin der Hamburger Liberalen in der Hansestadt antreten, erklärte sie beim Landesparteitag. Auch auf eine weitere Kandidatur für den Bundestag will sie 2021 verzichten, ebenso stehe sie nicht mehr als stellvertretende Bundesvorsitzende zur Verfügung. Damit verliert die FDP eine weitere Spitzenfrau. Zur Nachricht

Das Wichtigste zum Coronavirus

Verfassungsschutz: Mehr als 90 Corona-Kundgebungen von Rechtsextremisten dominiert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Einer der regionalen Schwerpunkte der oftmals nur von einigen Dutzend Teilnehmern besuchten Kundgebungen seit Ende April war laut Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt. Zur Meldung

Indien meldet die meisten Neuinfektionen weltweit. Nach Angaben des indischen Gesundheitsministeriums wurden 90 632 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bekannt. Insgesamt kommt Indien nunmehr auf 4,1 Millionen bestätigter Fälle. Nach den USA und Brasilien liegt es auf Platz drei der Staaten mit den meisten Infektionen. Die Zahl der Toten klettert um 1065 auf 70 626. Weitere Meldungen aus aller Welt

Quarantäne und Isolierung sind nicht das Gleiche. Mit Vorschlägen zu einem neuen Umgang mit Corona-Infizierten und Verdachtsfällen hat der Virologe Christian Drosten für Verwirrung gesorgt. Was genau meinte er mit Abklingzeit, Quellcluster und Co? Eine Begriffserklärung von Felix Hütten

Viele Gesundheitsämter wissen nicht, wie ansteckend Infizierte sind. Weil die durchgeführten Corona-Tests sehr sensibel sind, erhalten zahlreiche Infizierte trotz vernachlässigbarer Virenzahl in ihrem Körper ein positives Testergebnis. Wie infektiös ein Mensch ist, der positiv getestet wurde, erfahren die Gesundheitsämter aber meistens nicht. Auf eine solche Zusammenarbeit von Laboren und Ämtern baut aber das RKI. So könnten unnötige Quarantäne-Verordnungen verhindert und Superspreader leichter ausfindig gemacht und verfolgt werden. Die Details von Christina Berndt und Markus Grill

Außerdem wichtig

Das Schweigen. Es mangelt in Deutschland an sachlicher Kritik an der Corona-Politik. Dabei gäbe es viel zu beanstanden. Dafür muss man nicht Verschwörungstheoretiker werden. Kolumne von Jagoda Marinić

Nie ein guter Junge. Der Schauspieler Birol Ünel wurde mit Außenseiterrollen wie der in "Gegen die Wand" von Fatih Akin bekannt. Rollen, die wohl sehr nah an seinem eigenen Leben waren. Nun ist er im Alter von 59 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Kathleen Hildebrandt

Kinder von NS-Arbeitssklavinnen: Geboren, um zu sterben. In seiner Jugend erlebte Konrad Menter, wie im Weltkrieg in Indersdorf bei Dachau Babys und Kleinkinder von Zwangsarbeiterinnen beerdigt wurden - gestorben an Unterernährung und mangelhafter Versorgung. Nun soll an die Schicksale erinnert werden. Von Thomas Radlmaier

Corona und Fußball: Ihre Meinung. Leser BX_Orange ist gegen Zuschauer auf den Rängen: "Ich glaube, hier sollte man bei einer konsequenten Linie bleiben, statt dem Gejammer des DFB und der Bundesliga nachzugeben." Und auch Eroland findet, "Schulen, Kitas, der Einzelhandel und vieles mehr sollten vorgehen". NetFiddler begrüßt hingegen die Öffnung der Stadien: "Der 1. FC Union Berlin hat Fußball gespielt. Mit etwa 4000 Zuschauern im Stadion. Das Hygienekonzept hatte das Gesundheitsamt überzeugt und es gab keine Beanstandungen bei der Umsetzung. Ich denke, das ist der Dammbruch." Diskutieren Sie mit.