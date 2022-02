Von Annette Ramelsberger, Frankfurt

Die Kleine will an die Tür, wenn es klingelt. Sie will selbst aufmachen, sie ist doch schon so groß, schon fünf. Ihre Oma aber hält sie fest. Allein an die Tür? Viel zu gefährlich. Oma schaut erst durch den Spion. Dann will die Kleine schnell rüber zu den Nachbarn, nur kurz spielen. Ihr Vater hält sie fest. Allein rübergehen? Viel zu riskant. Er muss sie begleiten. Im Garten ohne Aufsicht rumhüpfen - unmöglich. Ausbüchsen und die Freundin besuchen - unvorstellbar.