„Ihre Aufgabe ist es, aus den Seelen und Herzen der Deutschen den Nazigeist, den Geist des Militarismus auszumerzen.“ Das war der Auftrag, den Colonel Bernard B. McMahon am 6. Oktober 1945 den Gründern und Redakteuren der Süddeutschen Zeitung erteilte. Mit der Lizenz Nr. 1 erschien die SZ als erste Zeitung in Bayern, nur fünf Monate nach dem Ende der zwölf Jahre währenden nationalsozialistischen Diktatur, unter Aufsicht der US-Behörden. Diese erhofften sich einen Demokratisierungsschub durch unbelastete Journalisten und Verleger. Beide Hoffnungen erfüllten sich zunächst nicht. Weder bei der SZ noch in der westdeutschen Gesellschaft.