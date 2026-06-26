Als das US-Nationalarchiv im Frühjahr die NSDAP-Mitgliederkartei digital öffnete und deutsche Medien Suchmaschinen anboten, war auch der Politologe Jürgen W. Falter unter denen, die das Angebot nutzten. Falter ist vom Fach, hatte unter anderem für sein 2020 erschienenes Standardwerk „Hitlers Parteigenossen“ akribisch recherchiert. Mehr als 50 000 Karteikarten von NSDAP-Mitgliedern wertete er mit Kollegen im Bundesarchiv statistisch aus. Falter wusste: Mitglieder der Hitler-Partei gab es in fast allen Familien, auch in seiner. Doch mit dem Fall, auf den er dieses Jahr stieß, hatte er nicht gerechnet.
NSDAP-Mitgliederkartei„Alle haben ein verbrecherisches Regime legitimiert“
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Opportunisten, überzeugte Nazis, spezielle Umstände – mit Hitlers Parteigenossen kennt sich der Forscher Jürgen W. Falter aus. Unwissentlich sei niemand eingetreten, sagt er. Ein Fall gibt ihm allerdings Rätsel auf.
Interview von Joachim Käppner und Robert Probst
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