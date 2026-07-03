Ausgerechnet nach der Karte des „Führers“ sucht man in den Akten der National Archives vergeblich. Aber kein Grund zur Aufregung: Es gibt sie, genau wie die der meisten anderen Nazi-Größen und -Verbrecher.

Die Karte 39 im Kasten 1133 in der Zentralkartei ist orange und hat nur sehr wenige Eintragungen. „Hitler Adolf, 20. 4. 89, Mitgliedsnummer 1, Wohnung: München“, steht da in schnörkeliger Handschrift. Über das untere Drittel ist in Rot eingestempelt: Ersatzkarte. Im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde liegt diese Papierkarte unter der Bezeichnung BArch R 9361-VIII KARTEI / 11330039 fein säuberlich einsortiert. Doch diese Karte – und die von anderen Nazi-Größen – findet man nicht in den von den National Archives in den USA freigegebenen Akten und somit auch nicht in den Suchtools von Süddeutscher Zeitung, Zeit und Spiegel. Was Kritiker natürlich sofort zynisch fragen ließ: Wenn der „Führer“ nicht in der Online-Kartei zu finden ist, war er dann überhaupt in der NSDAP?