Zum Hauptinhalt springen

NSDAP-MitgliederkarteiWelche Motive gab es für den Beitritt zur NSDAP?

Lesezeit: 5 Min.

BDM-Mädel proben eine Vorführung zum Fest der Deutschen Schule im SCC-Stadion in Berlin.
BDM-Mädel proben eine Vorführung zum Fest der Deutschen Schule im SCC-Stadion in Berlin. Collage: Felix Hunger

Wer in die Hitler-Partei eintrat, tat das mit Grund – und verharmloste ihn später oft. Dennoch gibt die Forschung Aufschluss. Triebfedern gab es viele: von Antikommunismus und Führerkult bis Jobsuche, Gier und Geltungssucht.

Von Robert Probst

SZ bei Google bevorzugen

„Der war im Grunde genommen kein Nazi, aber natürlich ist er in die Partei eingetreten.“ Dieser Satz einer Zeitzeugin über ihren Bruder in der kleinen soziologischen Studie mit dem einprägsamen Namen „Opa war kein Nazi“ von Harald Welzer zeigt ziemlich präzise, wie Jahrzehnte nach dem Ende des NS-Regimes viele Deutsche auf ihre Familiengeschichte blicken. In einer Umfrage für die Zeit im März 2025 sagten drei Prozent der Befragten, nach ihrem Wissen sei ein Großteil ihrer Familie Befürworter des Nationalsozialismus gewesen, 21 Prozent hielten ihre Vorfahren für Mitläufer und 26 Prozent gar für Gegner des Nationalsozialismus. Elf Prozent waren der Meinung, ihre Familie sei an NS-Verbrechen beteiligt gewesen, 58 Prozent sagten, ihre Familie habe sich nichts zuschulden kommen lassen.

Zur SZ-Startseite

Konträre Bücher über die Deutschen in der NS-Zeit
:Wie groß war der Abstand zum „Führer“?

Die Deutschen waren eigentlich „unwillige Volksgenossen“, schreibt der Historiker Peter Longerich. Doch diese steile These funktioniert mit seinen Quellen nicht. Eher trifft ein anderes Buch den Kern: „Hitlers treues Volk“.

SZ PlusRezension von Dietmar Süß

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite