Von Antonius Kempmann, Georg Mascolo, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Reiko Pinkert

Zwei lachende Männer in Ledersesseln - so ist das Treffen im Sommer 2013 von Barack Obama, damals Präsident der USA, und Peer Steinbrück, damals SPD-Kanzlerkandidat, auf einem offiziellen Foto dokumentiert. 40 Minuten hatte sich Obama an diesem 19. Juni genommen, man sprach, so wurde später verlautbart, denn Presse war nicht nicht zugelassen, über Jugendarbeitslosigkeit und die Finanzkrise. Peer Steinbrück überreichte Barack Obama dann noch ein gerahmtes Foto von Willy Brandt und John F. Kennedy, aufgenommen bei Kennedys legendärem Besuch im damals noch geteilten Berlin.