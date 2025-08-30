Erich von dem Bach-Zelewski war im besetzten Osteuropa für den Tod Hunderttausender verantwortlich. Seine Strategie der Selbstinszenierung als „Problemlöser“ half ihm auch nach 1945. Jan Kreutz hat nun die zahllosen Selbstzeugnisse des SS-Offiziers ausgewertet und eine erhellende Biografie vorgelegt.

Rezension von Stephan Lehnstaedt

„Der Bach-Zelewski ist einer der geschicktesten Menschen. Wenn in einem Ort der kommunistische Widerstand kaum zu brechen war, habe ich ihn dahingebracht, und er hat sie zusammengedroschen.“ 1942 war dieses Statement ein klares Lob, zumal wenn es von keinem geringerem als Adolf Hitler stammte. Es war aber gewissermaßen schon veraltet, denn mit dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion im Juni 1941 leitete Erich von dem Bach-Zelewski in der westlichen Sowjetunion die Vernichtungsaktionen gegen die belarussischen Jüdinnen und Juden ein. Als Heinrich Himmlers Beauftragter organisierte er zudem ab 1942 die Bekämpfung von Partisanengruppen, die sich schnell zu unterschiedslosen Massakern an Hunderttausenden Zivilisten entwickelte.