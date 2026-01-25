Als Marcel Reif zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 2024 im Bundestag ans Pult trat, ahnte er noch nichts vom Nachhall seiner Rede, genauer von drei Wörtern aus seiner Rede. Der ehemalige Fußballkommentator erzählte, wie sein Vater Leon, ein polnischer Jude, die Shoah nur deshalb überlebt hatte, weil ihn ein deutscher Industrieller als Facharbeiter einstufte und so vor der Deportation bewahrte. Im Bundestag überlieferte Marcel Reif das Vermächtnis seines Vaters: „Sej a Mensch“, zitierte ihn der Sohn auf Jiddisch. „Sei ein Mensch“.