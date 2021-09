Von Franziska Davies

Die Nachgeschichte der Schoah, der Ermordung des europäischen Judentums, ist nicht zuletzt eine Geschichte des Schweigens. Die Kindergeneration - sowohl im Falle der Täter als auch der Opfer - wusste oft sehr wenig oder nichts über das, was ihre Eltern getan oder erlebt hatten. Der Vater von Mikhal Dekel hat die Schoah überlebt, er entkam der Vernichtungsmaschinerie der Deutschen. Die Tochter ist Literaturwissenschaftlerin in New York, ist aber für ihren Vater in die Rolle der Historikerin geschlüpft - und wird dieser mehr als gerecht. Sie hat nach dessen Tod den Fluchtweg des Vaters rekonstruiert und das Ergebnis ist ein Buch über die "Kinder von Teheran", eine Gruppe von jüdisch-polnischen Kindern, die über die Sowjetunion mit Stationen in Russland und Usbekistan schließlich bis nach Iran gelangten, von wo sie ins rettende Palästina gebracht werden konnten.

Aber das Buch ist mehr als eine Geschichte über den Vater, ordnet Dekel sein Schicksal doch stets in größere Zusammenhänge ein und nimmt so die Gruppe der Millionen Flüchtlinge in den Blick, die auf Grund des Angriffskriegs der Deutschen ihre Heimat verlassen mussten, deportiert wurden und an einem anderen Ort ein neues Leben beginnen mussten - wenn sie zu den Glücklichen gehörten, die diese erzwungene Reise überlebten. Denn, das macht das Buch eindrucksvoll deutlich, die Flucht war in aller Regel auch eine Leidensgeschichte, geprägt von Entbehrungen, Verlust und Angst, die viele nicht überlebten.

Erst auf dem Sterbebett sprach er wieder Polnisch

Dekels Vater wurde als Hannan Teitel 1927 in Polen in eine angesehene polnisch-jüdische Familie hineingeboren, die in Ostrów Mazowiecka eine Brauerei betrieb. Seine Muttersprachen waren Jiddisch und Polnisch, zwei Sprachen, die seiner in Israel geborenen Tochter fremd sind. Zum ersten Mal hört sie ihren Vater auf seinem Sterbebett polnisch sprechen, ganz so, als kehre er kurz vor seinem Tod noch einmal im Geiste in seine polnische Heimat zurück. Die Spurensuche der Tochter ist auch die Suche nach einer Welt, die unwiederbringlich verloren ist, die Suche nach einem Polen, in dem trotz des wachsenden polnischen Antisemitismus Raum blieb für das Zusammenleben von Polen und Juden. Der deutsche Angriff auf Polen im September 1939 verändert das Leben der Familie Teitel radikal. Der Großvater der Autorin beschließt angesichts der Gerüchte über die Gewalt der Deutschen gegen Juden, in das von der Sowjetunion besetzte Ostpolen zu fliehen. Aber das sowjetische Besatzungsregime stellt sich als hart heraus. Der bürgerlichen Familie ohne Kontakte zu kommunistischen Organisationen gelingt es nicht, eine sichere Unterkunft zu finden und ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dann wird die gesamte Familie vom sowjetischen Inlandsgeheimdienst NKWD im Juli 1940 mitten in der Nacht verhaftet und in den Norden der Sowjetunion zur Zwangsarbeit deportiert. Für den "Winterkrieg" gegen Finnland werden in der Holzindustrie Arbeiter gebraucht. Im äußersten Norden der russischen Sowjetrepublik angekommen, müssen die Flüchtlinge sich in einer Sondersiedlung von Deportierten zurechtfinden und jeden Tag stundenlang und unter extremen Wetterbedingungen schwerste körperliche Arbeit leisten. Dekels Vater wird "leichteren" Arbeiten in der Barackensiedlung zugeteilt, während sich seine Eltern täglich durch die Wälder von Komi kämpfen müssen.

Fluchtziel Iran: Der Kanonenplatz der Hauptstadt Teheran in den 1930er Jahren.

Auch in diesen Passagen schlägt Dekel immer wieder den größeren Bogen zu der Geschichte von sowjetischen Zwangsumsiedlungen aus dem besetzten Ostpolen. Schließlich hatten die Teitels Abertausende Leidensgenossen, entwurzelte Familien, mit denen sie in Russland um ihr Überleben kämpften. Dabei kann Dekel Aspekte der polnisch-jüdischen Beziehungsgeschichte herausarbeiten, die sonst wenig Beachtung finden: wie nämlich Polen und Juden unter den Bedingungen der Zwangsarbeit sich oftmals gegenseitig stützen und halfen, verbunden durch die gemeinsame Herkunft und Sprache.

Zugleich aber macht das Buch sehr deutlich, dass die Geschichte von Dekels Vater zwar einerseits eine universelle Geschichte von Flucht ist, zugleich aber auch eine spezifisch jüdische. Als durch den Angriff NS-Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 die vormaligen Bündnispartner zu erbitterten Gegnern wurde, erließen die sowjetischen Behörden eine Amnestie für polnische Staatsbürger, so dass auch die Familie Teitel aus der Sondersiedlung entlassen wurde.

In Usbekistan herrschte Chaos und blanke Not

Viele der Flüchtlinge wurden im Zuge der Evakuierung von Millionen Menschen innerhalb der Sowjetunion nach Usbekistan geschickt, die Zustände während der Reise waren abermals erbarmungswürdig. In Zentralasien herrschte dann Chaos und blanke Not. Die Menschen hatten nicht genug zu essen, es gab keine Unterkünfte und Krankheiten griffen um sich. Die Zahl der Gewaltverbrechen stieg sprunghaft an und die Spannungen zwischen den polnischen und den jüdischen Flüchtlingen nahmen zu. Der polnische Antisemitismus blieb auch in der Sowjetunion ein Faktor und verschärfte die Entfremdung zwischen Juden und Polen. Für die jüdischen Flüchtlinge setzten sich dafür jüdische Hilfsorganisationen ein und sie erreichten schließlich, dass mehr als achthundert jüdische Kinder zusammen mit mehreren tausend jüdischen und polnischen Flüchtlingen nach Iran ausreisen konnten. Für die Familie Teitel bedeutete dies die Trennung: die Eltern blieben in tiefster Armut in Usbekistan zurück, während Hannan und seine Schwester Ruchela sich abermals auf eine weite Reise begaben. Ihren Vater, der 1948 starb, sollten sie niemals wiedersehen.

Mikhal Dekel: Die Kinder von Teheran. Eine lange Flucht vor dem Holocaust. Mit einem Nachwort von Aleida Assmann. Aus dem Englischen von Tobias Gabel. wbg Theiss, Darmstadt 2021. 440 Seiten, 28 Euro.

Die Ankunft in Iran bedeutet für viele Kinder, erstmals wieder ausreichend Essen zu bekommen, aber auch hier unterschieden sich die Erfahrungen der polnischen und jüdischen Kinder. Sie waren in separaten Waisenhäusern untergebracht und die Bedingungen im jüdischen Heim waren weitaus schlechter als im polnischen. Erst mit der Ankunft in Palästina zu Beginn des Jahres 1943 sollte für Teitel und Ruchela ihre Flucht vor dem Holocaust enden.

Dekels Buch ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Es ist ein Buch, das unterschiedliche Genres gekonnt vereint. Zum einen ist es ein akribisch recherchiertes Geschichtsbuch über einen Aspekt des Zweiten Weltkriegs, der besonders in Deutschland wenig bekannt ist. Zum anderen verbindet die Autorin die Vergangenheit elegant mit der Gegenwart, indem sie die eigene Reise auf den Spuren ihres Vaters ebenfalls erzählt und so die Leserschaft teilhaben lässt an ihren Begegnungen, ihren Fragen und ihrem Lernprozess. Anrührend ist die Schilderung ihres Gesprächs mit einer Frau, die als Jüdin in der Sowjetunion blieb, in eine muslimische Familie einheiratet und nun fernab von Polen liebevoll umsorgt ihren Lebensabend verbringt.

Warum liebte der Vater seine Mutter mehr als seine Kinder?

Präzise analysiert Dekel wie es auch Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges für Nachkommen von Polen und Juden schwierig ist, eine gemeinsame Erzählung über die Schrecken jener Jahre zu finden. Ihre warmherzige und aufgeschlossene polnische Bekannte Magda, durch die Dekel einen neuen Zugang zu Polen findet, weicht ihren Fragen nach Antisemitismus trotzdem stetig aus. Zugleich aber ist das Buch eine bewegende und zutiefst persönliche Reflexion einer Vater-Tochter Beziehung, in der vieles unausgesprochen blieb. Als Kind, so schildert es Dekel, habe sie ihren Vater einmal gefragt, warum er seine Mutter mehr liebe als seine eigenen Kinder. Der Vater reagierte mit Wut darauf und es brauchte die Reise der Tochter in seine Vergangenheit nach seinem Tod, damit sie die enge Bindung zwischen ihrer Großmutter und ihrem Vater verstehen kann.

Wer ein solches Leid, die Zwangsarbeit, den Hunger, die Trennung der Familie, den Verlust des alten Lebens erlebt und überlebt hat, der hat etwas geteilt, zu dem andere keinen Zugang haben können. Dekel hat ihrem Vater ein würdiges literarisches Denkmal gesetzt, dem man zahlreiche Leserinnen und Leser wünscht.