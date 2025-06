Eva Umlauf, aus der Slowakei stammende deutsch-jüdische Kinderärztin, Psychotherapeutin und Auschwitz-Überlebende, ist zur neuen Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees gewählt worden. Die 82-Jährige ist damit Nachfolgerin des im Februar im Alter von 98 Jahren in Warschau gestorbenen polnisch-jüdischen Journalisten Marian Turski, wie das Komitee am Wochenende in Berlin mitteilte. Umlauf ist laut Komitee eine der jüngsten Überlebenden von Auschwitz: 1942 in einem slowakischen Arbeitslager in eine jüdische Familie hineingeboren, wurde sie Ende Oktober 1944 zusammen mit ihrer schwangeren Mutter und ihrem Vater in das Vernichtungslager deportiert. Ihr Vater wurde bei einem Todesmarsch erschossen, sie überlebte mit ihrer Mutter das Lager.