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NS-VergangenheitDiese Geschichte ist nicht zu Ende

Lesezeit: 5 Min.

Als Thomas Will 2003 nach Ludwigsburg kam, hieß es: „Es geht nicht mehr lang.“ Das war ein Irrtum.
Als Thomas Will 2003 nach Ludwigsburg kam, hieß es: „Es geht nicht mehr lang.“ Das war ein Irrtum. Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa

In der Zentralen Stelle in Ludwigsburg sind Thomas Will und sein Team weiterhin Naziverbrechern auf der Spur. Viel Zeit haben sie nicht mehr – aber einige Täter leben noch.

Von Ronen Steinke, Ludwigsburg

Wer sich so sehr für die deutsche Geschichte interessiert wie Thomas Will, und vor allem für Vorwürfe, die man einzelnen Menschen machen kann, der sollte auch bei sich selbst anfangen. Bei der eigenen Familie. Bei den eigenen Großvätern. „Mein einer Großvater war Teilnehmer im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg Kreisbrandmeister“, sagt Thomas Will, 66 Jahre alt. Der Jurist, er blinzelt fast etwas schüchtern, wenn er redet, zögert zunächst ein wenig. Dann fügt er hinzu: „Er war also mit Sicherheit NSDAP-Mitglied.“

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