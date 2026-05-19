Wer sich so sehr für die deutsche Geschichte interessiert wie Thomas Will, und vor allem für Vorwürfe, die man einzelnen Menschen machen kann, der sollte auch bei sich selbst anfangen. Bei der eigenen Familie. Bei den eigenen Großvätern. „Mein einer Großvater war Teilnehmer im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg Kreisbrandmeister“, sagt Thomas Will, 66 Jahre alt. Der Jurist, er blinzelt fast etwas schüchtern, wenn er redet, zögert zunächst ein wenig. Dann fügt er hinzu: „Er war also mit Sicherheit NSDAP-Mitglied.“