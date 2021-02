Wegen Beihilfe zum Mord an Tausenden KZ-Häftlingen klagen Staatsanwälte die ehemalige Sekretärin eines Lagerkommandanten und einen früheren Wachmann an. Ob die Angeklagten tatsächlich vor Gericht müssen, ist noch nicht sicher.

Von Peter Burghardt, Hamburg

Ein gutes halbes Jahr ist es her, seit das Hamburger Landgericht einen früheren Wachmann aus dem KZ Stutthof bei Danzig zu einer Bewährungsstrafe verurteilt hat. Eine Jugendstrafkammer sprach den 93-Jährigen, zur Tatzeit 17 bis 18 Jahre alt, wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen und Beihilfe zu einem versuchten Mord schuldig. Nun wird im nördlichen Deutschland die Möglichkeit von Prozessen gegen zwei weitere mutmaßliche Helfer des Nazi-Regimes geprüft.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe in Schleswig-Holstein erhob Ende Januar Anklage gegen eine 95-Jährige, ehemals Sekretärin im KZ Stutthof. Ihr wird Beihilfe zum Mord in 10 000 Fällen vorgeworfen . Das Landgericht Itzehoe berät, ob die Hauptverhandlung eröffnet wird. Das Verfahren würde dann ebenfalls vor der Jugendkammer stattfinden.

Im KZ Stutthof wurden 65 000 Menschen umgebracht

Die Frau, die heute in einem Altenheim lebt, war von 1943 bis 1945 Schreibkraft des KZ-Kommandanten Paul Werner Hoppe. Dem NDR bestätigte sie dies, aber von den Morden will sie demnach erst hinterher erfahren haben, obwohl ihr Arbeitsplatz direkt am Haupteingang des Lagers lag. 65 000 Menschen wurden in Stutthof ermordet. Hoppe wurde 1957 in Bochum zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

In Brandenburg klagt die Staatsanwaltschaft Neuruppin einen früheren KZ-Wachmann wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen an. Der heute 100-Jährige soll zwischen 1942 bis 1945 im KZ Sachsenhausen unter anderem zur Erschießung von sowjetischen Kriegsgefangenen und der Ermordung von Häftlingen durch den Einsatz des Giftgases Zyklon beigetragen haben. Ein Gutachten soll klären, ob der Beschuldigte verhandlungsfähig wäre.

Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee kritisierte die jahrzehntelangen Versäumnisse der deutschen Justiz bei der Verfolgung von NS-Verbrechen. Die nun Angeklagten seien Teil des Räderwerks der Konzentrations- und Vernichtungslager gewesen, sagte er der Funke Mediengruppe. Überlebenden gehe es nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit: "Und deshalb sind diese Prozesse noch immer wichtig, auch wenn mittlerweile die Täter und die überlebenden Opfer ein hohes Alter erreicht haben."