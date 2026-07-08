Götz Aly, Wie konnte das geschehen (2025)

Götz Aly: Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2025. 768 Seiten, 34 Euro. E-Book: 22,99 Euro. S.Fischer Verlag

Kaum ein Buch passt besser zur Veröffentlichung der NSDAP-Mitgliederkartei als Götz Alys großes Alterswerk. Der Historiker und Politikwissenschaftler hat den Großteil seines Lebens der Erforschung der NS-Geschichte gewidmet, „Wie konnte das geschehen“ ist eine Synthese aus politisch-historischer Analyse und einer Mentalitätsgeschichte der deutschen Gesellschaft unter Diktaturbedingungen. Aly schreibt wie immer pointiert und zugänglich. Nicht allen Thesen muss man zustimmen. Doch die Lektüre, wie die Deutschen erst zu einer Mitmachgesellschaft unter Adolf Hitler und schließlich zur Verbrechensgemeinschaft wurden, könnte vielen die Augen öffnen, die bisher der Ansicht waren, die Vorfahren wären nur „Mitläufer“ gewesen und hätten „ja gar nichts gemacht“. 700 Seiten, die sich unbedingt lohnen.