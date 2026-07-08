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NSDAP-MitgliederkarteiWas war das „Dritte Reich“? Neun Leseempfehlungen

Lesezeit: 4 Min.

Ganz nah beim Reichskanzler: Adolf Hitler 1934 unterwegs nach Berchtesgaden. SS-Männer sichern das Auto.
Ganz nah beim Reichskanzler: Adolf Hitler 1934 unterwegs nach Berchtesgaden. SS-Männer sichern das Auto. Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo

Ein Treffer in der NSDAP-Mitgliederkarte kann ein Anlass sein, weiterzuforschen über die Familiengeschichte oder die NS-Zeit.  Büchertipps aus dem Ressort „Das Politische Buch“.

Von Robert Probst

SZ bei Google bevorzugen

Götz Aly, Wie konnte das geschehen (2025)

Götz Aly: Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2025. 768 Seiten, 34 Euro. E-Book: 22,99 Euro.
Götz Aly: Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2025. 768 Seiten, 34 Euro. E-Book: 22,99 Euro. S.Fischer Verlag

Kaum ein Buch passt besser zur Veröffentlichung der NSDAP-Mitgliederkartei als Götz Alys großes Alterswerk. Der Historiker und Politikwissenschaftler hat den Großteil seines Lebens der Erforschung der NS-Geschichte gewidmet, „Wie konnte das geschehen“ ist eine Synthese aus politisch-historischer Analyse und einer Mentalitätsgeschichte der deutschen Gesellschaft unter Diktaturbedingungen. Aly schreibt wie immer pointiert und zugänglich. Nicht allen Thesen muss man zustimmen. Doch die Lektüre, wie die Deutschen erst zu einer Mitmachgesellschaft unter Adolf Hitler und schließlich zur Verbrechensgemeinschaft wurden, könnte vielen die Augen öffnen, die bisher der Ansicht waren, die Vorfahren wären nur „Mitläufer“ gewesen und hätten „ja gar nichts gemacht“. 700 Seiten, die sich unbedingt lohnen.

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NSDAP-Mitgliederkartei
:„Wie viel Schmerz und Leid über Jahrzehnte weggeredet wurde!“

Beide Großväter waren in der SS, der Vater arbeitete bei der Stasi: Die frühere Spitzensportlerin und heutige Autorin Ines Geipel über das Schweigen in Familien – und die Chance, die jetzt in der NSDAP-Mitgliederkartei liegt.

SZ PlusInterview von Joachim Käppner und Mareen Linnartz

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