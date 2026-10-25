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Geschichtsschreibung und das Dritte ReichAufklärer über die NS-Zeit

Lesezeit: 4 Min.

Über die dunklen Flecken der Vergangenheit der Jahre 1933 – 1945 wollten viele Deutsche lange nichts wissen.
Über die dunklen Flecken der Vergangenheit der Jahre 1933 – 1945 wollten viele Deutsche lange nichts wissen.
Scherl / SZ Photo / Horstmüller / Imago /Collage: SZ

Es waren Außenseiter und Autodidakten, die der breiten Öffentlichkeit nach 1945 die Verbrechen der Nazis nahebrachten. Johannes Giar hat fünf dieser „Public Historians“, die viele Widerstände überwinden mussten, porträtiert.

Rezension von René Schlott

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Unter den zwanzig bestverkauften Sachbuchtiteln standen – nur als Beispiel – im September 2026 mit „Dreihundert Männer“, „Träume aus Feuer“ und „Der Rückfall“ gleich drei historische Bücher. Doch keines davon ist von einer Fachhistorikerin oder einem Universitätsprofessor für Geschichte geschrieben. Zwei sind von Journalisten verfasst worden, darunter das „Sachbuch des Jahres 2026“, eines von einem Politikaktivisten.

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SZ PlusVon Gustav Seibt

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