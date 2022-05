Die Christdemokraten werden stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Wüst sieht in dem Ergebnis "einen klaren Regierungsauftrag". Doch weil die FDP abstürzt, wird er einen neuen Koalitionspartner brauchen.

Von Jana Stegemann , Düsseldorf

Als die 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF kommen, bricht minutenlanger Jubel im CDU-Zelt in der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf aus. Mit Bier, Sekt und Mini-Mettbrötchen feiern die Christdemokraten in der Mai-Sonne ihren Spitzenkandidaten Hendrik Wüst. Der befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Arbeitszimmer, ein paar Stockwerke drüber.

Mit 35 Prozent liegt die CDU deutlich vor der SPD, Prognosen sehen die Sozialdemokraten zu diesem Zeitpunkt bei 27,5 Prozent. Damit schafft die CDU mit Wüst sogar zwei Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2017, damals noch mit Armin Laschet.

Der noch amtierende NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will weitermachen, er sieht einen "klaren Regierungsauftrag für mich und die CDU in Nordrhein-Westfalen". Das sagte der 46-Jährige kurz nach den ersten Prognosen im ZDF. Der Münsterländer Wüst dankte seinem Kabinett, der Fraktion und der Parteizentrale: "Team Wüst, Ihr seid der Hammer." Weiteren Dank richtete er an die FDP und an seine Ehefrau Katharina, in dieser Reihenfolge.

Wirtschaftliche müsse mit ökologischer Kompetenz verbunden werden, um das Land voranzubringen, so Wüst weiter. Die Zeichen stehen also wohl auf Schwarz-Grün, denn die Grünen heimsten ihr historisch bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in NRW ein, die ersten Prognosen sahen sie bei 18 Prozent.

Der bisherige Regierungspartner der CDU, die FDP, stürzt auf 5,5 Prozent ab. Das heißt, es wird in Nordrhein-Westfalen definitiv keine Fortsetzung einer schwarz-gelben Landesregierung geben. "NRW-Koalition" hatten die beiden Parteien das immer sehr selbstbewusst genannt.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fühlt mit der FDP mit. Kurz nach den ersten Prognosen sagte Laumann auf der Wahlparty: "Wir haben hier toll mit der FDP zusammengearbeitet, aus Landessicht hat die FDP das Ergebnis, das sich leider abzeichnet, nicht verdient." Für ihn ist seine Partei der Wahlsieger, "die Grünen aber auch", so Laumann, "ich bin ganz happy, freue mich riesig." Die CDU habe nun "politisch und moralisch den Regierungsauftrag", sagte Laumann.

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul freute sich über das Abschneiden seiner Partei. Reul ist zurzeit NRWs beliebtester Minister und war das Zugpferd von Wüst Wahlkampf, er sagte kurz nach den ersten Prognosen: "Das geht jetzt wie folgt: Erstmal wird festgestellt: Wer ist der Sieger? Dann muss der Sieger - und das wird Hendrik Wüst sein - mit den anderen demokratischen Parteien, also ohne AfD, reden. Und dann gucken wir: Mit wem kommen wir in der Sache gut klar?" Eine Mehrheit hätten Schwarz-Grün, Jamaika, eine Ampel oder eine große Koalition.

Wüst war bis zur Landtagswahl erst knapp 200 Tage im Amt des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewesen. Er folgte im vergangenen Oktober auf den damaligen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet, der nach der verlorenen Bundestagswahl nach Berlin gegangen war.

Am Morgen hatte Wüst gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina in seiner Heimatstadt Rhede im Münsterland seine Stimme abgegeben. Anders als sein Vorgänger schaffte er es, den Wahlzettel korrekt zu falten. Bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl 2021 hatte der glücklose Kanzlerkandidat Laschet seinen Wahlzettel so gefaltet, dass seine Kreuze sichtbar gewesen waren.

Natürlich war bei Wüsts Stimmabgabe auch Pippa dabei. In Wüsts Wahlkampf hatte seine 13 Monate alte Tochter eine große Rolle gespielt - ob auf Instagram, in seinen Reden oder im Interview mit der Klatschzeitschrift Bunte. Schon zu seiner Amtseinführung hatte er sie im dunkelblauen Kinderwagen an der Seite seiner Frau in den Landtag geschoben.

Im Wahlkampf hatte sich Wüst präsidial gegeben, kein schlechtes Wort über seinen Herausforderer war ihm über die Lippen gekommen. Den einstigen skandalumwobenen Scharfmacher aus seiner Zeit als Generalsekretär unter dem früheren NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers sucht man vergebens. Wüst inszeniert sich gerne als NRWs oberster Kümmerer. In sein Wahlkampfteam hatte Wüst ehemalige Berater von Angela Merkel geholt, zitierte auch den wohl berühmtesten Satz der früheren Kanzlerin, als es um die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine nach NRW ging: "Wir schaffen das", sagte Wüst damals.