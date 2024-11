Mehr als 32 000 Menschen haben am Mittwoch in Düsseldorf gegen Sparmaßnahmen der nordrhein-westfälischen Landesregierung bei Sozialdiensten demonstriert. Die schwarz-grüne Koalition hat in ihrem Entwurf für den Haushalt 2025 drastische Kürzungen für so unterschiedliche Hilfen wie die Beratung von Aids-Kranken, Familien oder Geflüchteten, aber auch für Frauenhäuser, Pflege oder Armutsbekämpfung angekündigt. Aufgerufen zum Protest unter dem Motto „NRW, bleib sozial!“ hatten etwa Caritas und Diakonie, Rotes Kreuz und Arbeiterwohlfahrt.