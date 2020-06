Im schülerreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen erlauben die Corona-Vorgaben, den Präsenzunterricht auch an weiterführenden Schulen auszuweiten. Zumindest in der Sekundarstufe I stehe dem rechtlich nichts entgegen, teilte das Oberverwaltungsgericht NRW am Freitag mit. Vom 15. Juni an müsse unabhängig von der Schulform nur noch gewährleistet sein, dass ein näherer Kontakt durch feste Lerngruppen auf einen begrenzten, bestimmbaren Personenkreis reduziert wird. Wie sich der Hinweis in der Schulpraxis auswirkt, ist noch offen.