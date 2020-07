Kurz nach der Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs hat Tönnies in Deutschlands größtem Fleischwerk Rheda-Wiedenbrück erneut bei der Gestaltung der Arbeitsplätze nachbessern müssen. Eine überraschend erfolgte Zwangsunterbrechung in dem gerade erst wieder angelaufenen Schlachtbereich konnte das Unternehmen wenige Stunden später nach einer erneuten Überprüfung der Behörden beenden. Die Schlachtung am Stammsitz im Kreis Gütersloh sei am Freitag nach der Freigabe durch die Bezirksregierung wieder aufgenommen worden, teilte ein Tönnies-Sprecher mit. In dem rund vier Wochen lang stillgelegten Werk startete Tönnies zudem einen Probelauf für den besonders virusgefährdeten Zerlegebereich.