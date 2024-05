Nordrhein-Westfalen:Der schwarze Sheriff und der Schleuser

Von Björn Finke, Düsseldorf

Herbert Reul gefällt sich in der Rolle des harten Hundes. Als Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat der CDU-Politiker kriminellen Clans den Kampf angesagt, bei heiklen Themen wie Ausländerkriminalität prescht er gerne vor. Doch an diesem Dienstag fand sich der "schwarze Sheriff", wie er genannt wird, in einer ungewohnten Rolle wieder: Reul musste sich im Innenausschuss des Landtags verteidigen gegen Vorwürfe, sich mit einem mutmaßlichen Verbrecher eingelassen zu haben - einem Rechtsanwalt, der Kopf eines Schleuserrings sein soll.